Ультрарадикальная террористическая организация "Аль-Каида" пригрозила Соединенным Штатам "войной на все фронтах".

Об этом телеканалу CNN через посредника сообщили два представителя группировки.

В частности, в "Аль-Каиде" отметили, что борьба с Америкой продолжится до тех пор, "пока США не будут изгнаны из всего остального исламского мира". Телеканал отмечает, что "Аль-Каида" обычно отказывалась от общения со СМИ, как правило, вместо этого используя свои ресурсы для пропаганды.

В то же время, эксперт по вопросам терроризма Пол Круикшанк предположил в беседе с CNN, что террористическая группировка может быть "воодушевлена" решением президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана или же "стремится отвлечь внимание от недавних многочисленных потерь".

Также в "Аль-Каиде" заявили, что движение "Талибан" было неискренним в своем обещании Вашингтону порвать связи с террористической группировкой, а значит, договоренность о выводе американских войск из Афганистана была построена на обмане, отмечает телеканал.

Отметим, что заявления "Аль-Каиды" пришлись на канун 10-й годовщины смерти основателя террористической организации Усамы бен Ладена. В ночь на 2 мая 2011 года американские морпехи ворвались в особняк бен Ладена в пакистанском Абботтабаде. Вместе с главарем "Аль-Каиды" были убиты его сын и трое приближенных.

Ранее "Страна" сообщала, что "Аль-Каида" и ИГИЛ объявили коронавирус воином Аллаха, который мощным цунами обвалил экономику США. По их мнению, он наказывает Запад за угнетение мусульман.

Также напомним, что США начали фактический вывод войск из Афганистана. Оттуда уже улетели около 100 военных.