В Белом доме заявили, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина еще не подтверждена, однако на ней лидеры двух стран могут обсудить ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и скопление войск РФ на границе с Украиной.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает "РИА Новости".

"На текущий момент у меня нет какой-либо новой информации относительно сроков проведения (саммита) или подтверждения того, что он состоится", - сказала Псаки, добавив, что лишь после того, как встреча лидеров двух стран подтвердится, будет детально определена ее повестка.

В то же время она добавила, что Вашингтон продолжает испытывать озабоченность, в том числе "относительно судьбы Алексея Навального и наращивания присутствия российских войск у границ Украины".

Напомним, 13 апреля Байден в состоявшемся втором телефонном разговоре с Путиным выдвинул идею проведения встречи на территории третьей страны.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы.

Ранее "Страна" писала о том, что на встрече с Путиным Байден хочет обсудить ситуацию вокруг Украины.