Офис президента спустя два дня официально прокомментировал состоявшийся в Киеве 28 апреля марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина".

Реакция появилась на сайте ОП вечером 30 апреля, о чем сообщил Телеграм-канал "Политика Страны".

У Зеленского заявили, что "малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию".

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", - сказано в заявлении.

В ОП напомнили, что Министерство иностранных дел Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск "Ваффен-СС" и сказали о запрете пропаганды тоталитарных режимов в Украине.

"Партнеры нашего государства уже проинформированы о том, что нарушение соответствующего законодательства в Украине будут иметь логические последствия для любого лица, которое в этом виновато. Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности", - заверили у Зеленского.

От председателя Киевской городской государственной администрации в ОП ждут проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед общиной Киева о том, "почему стало возможным проведение этого так называемого марша".

"Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - резюмировали у президента.

Ранее марш поклонников нацистов осудил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Также его посчитал незаконным председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.