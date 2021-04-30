Киевские таможенники совместно со Службой безопасности Украины обезвредили контрабандный канал ввоза из Евросоюза наркотиков наркокурьерами-глотателями. Правоохранители задержали одного такого курьера, который в собственном желудке пытался ввезти в Украину более 1 килограмма кокаина.

Об этом сообщается в Фейсбуке Гостаможенной службы Украины.

45-летний курьер-европеец прилетел в аэропорт "Борисполь" авиарейсом из одной из стран Евросоюза. Для прохождения таможенного контроля иностранец самостоятельно выбрал зеленый коридор, чем гарантировал, что не перевозит запрещенных предметов.

Однако, сомневаясь в его законопослушности, таможенники предупредили гражданина о возможности применения к нему исключительной формы таможенного контроля - личного досмотра. Пассажир продолжал настаивать, что не имеет при себе ничего запрещенного.

После этого таможенники с привлечением медицинского работника вынуждены были провести личный досмотр мужчины. При проведении компьютерной томографии выяснилось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом.

Внутри капсул, изъятие которых происходило медикаментозным путем в течение почти суток (19 часов), обнаружили порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 г.

Согласно проведенному экспресс-анализу вещества, в своем составе он содержит кокаин.

Действия иностранца имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

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