В Ивано-Франковской области около Коломыи рейсовый автобус столкнулся с автомобилем КИА. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в пятницу, 30 апреля.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 15:00 в селе Корнич, что на Коломыйщине. В результате лобового столкновения автомобиля КИА и рейсового автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки", - сказано в сообщении.

Внутри автомобиля находились двое жителей Одессы, которые получили смертельные травмы. При этом в рейсовом автобусе Ивано-Франковск - Сятыня находилось около 23 человек. Шестерых госпитализировали, остальных на месте осматривают медики.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали, что в России в ДТП разбилась детская баскетбольная команда из Волгограда, погибли пять девочек.

Также сообщалось, что в Киеве легковушка влетела в автобус, развернула его и скрылась с места ДТП.