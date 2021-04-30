Власти Беларуси обвинили Польшу в нарушении воздушного пространства страны ночью 29 апреля. Варшава подтвердила, что ее боевой вертолет залетал к соседям, но заверила, что это вышло случайно.

О нарушении границы Беларуси заявило Минобороны республики.

По данным ведомства, нарушение зафиксировали 29 апреля в 2:02 в районе населенного пункта Козловичи средства радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО.

"Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию нашей страны в 2 ч 03 мин в районе н.п. Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО", - написано на сайте Минобороны.

В министерстве добавили, что это уже второе в течение месяца незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь со стороны Польши.

В связи с этим инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси, которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения границы республики, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.

Кроме этого польскому военному дипломату было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения границы 12 апреля 2021 года.

Между тем в Вооруженных силах Польши говорят о случайности.

"29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках воздушных операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, событие было случайным и недолгим", - говорится в Твиттере польских военных.

Ранее "Страна" писала о предыдущем нарушении воздушного пространства Беларуси, упомянутом Минобороны республики.

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