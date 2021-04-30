Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Первая партия препарата уже поставлена в страну.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины", - заявили в фонде.

Как заявили в РФПИ, "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Напомним, ранее в Турции разрешили использовать российскую вакцину "Спутник V". Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

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