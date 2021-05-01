1 мая - Великая суббота Страстной седмицы. Для православных это последние испытание перед наступлением долгожданного Воскресения Христова.

Согласно Евангелие, накануне в Страстную пятницу Иисус был распят и погребен. Сегодня же он спустился спустился в преисподнюю. Там он сокрушил ворота и сказал проповедь. Таким образом, освободил заключенные души Ада и Евы - ветхозаветных праведников.

Служба Великой субботы описывает страсти Христовы. Именно в этот день из Кувуклии был испущен Свет истинный, который люди чаще называют Благодатным огнем.

Это очень волнительное событие, которого с замиранием сердца ждут верующие по всему миру. Оно означает, что Пасха свершится! Уже вечером начнется всенощная торжественная служба.

Что можно делать в Великую субботу

В Великую субботу подготовка к празднику должна была закончена. Однако готовить куличи и крашенки разрешается.

Днем люди посетить утреннюю службу, помолиться. Затем можно готовить одежду на главную литургию, украсить дом цветами, подготовить скатерть и столовые приборы, собрать пасхальную корзину.

Канун Воскресения Христова принято проводить в богоугодных мыслях: попросить у Господа Бога прощения, задуматься о своей жизни: целях, приоритетах, принципах.

В Страстную пятницу был самый строгий пост. Сегодня же можно можно есть горячую пишу - кашу - без растительного масла.

Что нельзя делать в Великую субботу

Нельзя шить, вязать, стирать, работать в огороде и по дому. Нельзя ходить на охоту и рыбалку. Запрещено брать в руки ножницы и другие металлические предметы. Верующие не могут вкушать пищу, приготовленную для пасхального стола.

Великая суббота должна пройти без какого-либо негатива: семейных ссор, грубостей, дурных мыслей и всех возможных искушений. Нежелательно посещать кладбище.

Спокойной и умиротворенной вам Великой субботы. На нашем сайте вы сможете следить за прямыми трансляциями Благодатного огня и Пасхального богослужения из Киево-Печерской Лавры.

Уже утром мы опубликовали для читателей "Страны" открытки с наступающей Пасхой и эксплозивные короткие поздравления в прозе.

Для создания праздничного настроения мы размещаем главный тропарь Пасхи: "Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ..." Это красивейшее песнопение сегодня мы услышим много раз на всенощной.