1 мая - Великая суббота Страстной седмицы. Для православных это последние испытание перед наступлением долгожданного Воскресения Христова.
Согласно Евангелие, накануне в Страстную пятницу Иисус был распят и погребен. Сегодня же он спустился спустился в преисподнюю. Там он сокрушил ворота и сказал проповедь. Таким образом, освободил заключенные души Ада и Евы - ветхозаветных праведников.
Служба Великой субботы описывает страсти Христовы. Именно в этот день из Кувуклии был испущен Свет истинный, который люди чаще называют Благодатным огнем.
Это очень волнительное событие, которого с замиранием сердца ждут верующие по всему миру. Оно означает, что Пасха свершится! Уже вечером начнется всенощная торжественная служба.
Что можно делать в Великую субботу
В Великую субботу подготовка к празднику должна была закончена. Однако готовить куличи и крашенки разрешается.
Днем люди посетить утреннюю службу, помолиться. Затем можно готовить одежду на главную литургию, украсить дом цветами, подготовить скатерть и столовые приборы, собрать пасхальную корзину.
Канун Воскресения Христова принято проводить в богоугодных мыслях: попросить у Господа Бога прощения, задуматься о своей жизни: целях, приоритетах, принципах.
В Страстную пятницу был самый строгий пост. Сегодня же можно можно есть горячую пишу - кашу - без растительного масла.
Что нельзя делать в Великую субботу
Нельзя шить, вязать, стирать, работать в огороде и по дому. Нельзя ходить на охоту и рыбалку. Запрещено брать в руки ножницы и другие металлические предметы. Верующие не могут вкушать пищу, приготовленную для пасхального стола.
Великая суббота должна пройти без какого-либо негатива: семейных ссор, грубостей, дурных мыслей и всех возможных искушений. Нежелательно посещать кладбище.
Спокойной и умиротворенной вам Великой субботы. На нашем сайте вы сможете следить за прямыми трансляциями Благодатного огня и Пасхального богослужения из Киево-Печерской Лавры.
Уже утром мы опубликовали для читателей "Страны" открытки с наступающей Пасхой и эксплозивные короткие поздравления в прозе.
Для создания праздничного настроения мы размещаем главный тропарь Пасхи: "Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ..." Это красивейшее песнопение сегодня мы услышим много раз на всенощной.
@best.congrats
Все мы ждём эти волшебные звуки 🙏 ##христосвоскрес ##воистинувоскрес ##воистинувоскресе ##православие ##церковныйхор ##пасха ##пасха2021 ##врек ##весна2021♬ Христос воскресе - St. Peter St. Paul Cathedral Choir of Minsk