Саммит президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина пройдет этим летом, станет одной из площадок для него одной из стран Европы.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС .

"Саммит запланирован этим летом в третьей стране в Европе. Дата и место еще не определены, ведутся активные дискуссии. Президент Байден в разговорах с президентом Путиным и публично заявлял, что этот саммит будет ценен для установления понимания между нашими странами и достижения деэскалации", - сказал Салливан.

По его словам, в пятницу он обсудил планы по проведению саммита в телефонном разговоре с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Напомним, 13 апреля в телефонной беседе Самостоятельная встреча на высшем уровне в ближайшие месяцы в третьей стране для обсуждения всего проблем, стоящих перед США и Россией.

Ранее "Страна" писала о том, что на встрече с Путиным Байден хочет обсудить ситуацию вокруг Украины .

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