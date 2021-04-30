Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выразили обеспокоенность из-за увольнения главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и назначения вместого него Юрия Витренко.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

"Мы серьезно обеспокоены последними событиями в "Нафтогазе Украины", где были временно прекращены полномочия наблюдательного совета с целью увольнения действующего руководства. Мы призываем руководство Украины к тому, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с принципами признанных стандартов корпоративного управления", — говорится в нем.

Как считают в Евросоюзе и международных финансовых организациях, в последние годы Украина якобы достигла значительного прогресса в реализации "реформы корпоративного управления в государственном секторе", направленной на обеспечение "прозрачности, подотчетности и независимости".

"Существует критическая необходимость укрепить достигнутый прогресс, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине и привлечь крайне нужные инвестиции частного сектора. Мы надеемся, что украинская власть подтвердит свою приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, которые помогут стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал", — заявили подписанты заявления.

О подобной обеспокоенности со стороны международных организаций уже высказался известный юрист Андрей Портнов.

"Как же смешно читать, — "Евросоюз высказывает серьёзную озабоченность изменениями в составе НАК Нефтегаз и готовит ещё одно специальное заявление".

Неприкрытая и бесстыжая обеспокоенность, когда речь о своём личном влиянии на раздел украинских государственных ресурсов.

А по внесудебным расправам, незаконным лишениям гражданства и отъему без решения суда чужой собственности нет пока озабоченности?", - написал Портнов в своем Телеграм-канале.

Напомним, Андрей Коболев занимал пост председателя правления "Нафтогаза" с 2014 года. В феврале 2021 года Витренко предложил премьеру Шмыгалю сменить руководство НАК "Нафтогаз".

По его словам, после поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи Госаудитслужба провела проверку "Нафтогаза" и выявила нарушения, а внутренняя добыча газа не увеличивается, а падает.

28 апреля Кабмин на заседании в уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

На его место правительство назначило временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что означают увольнения Коболева и Найема, и назначения Витренко и Галущенко.