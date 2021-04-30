17 депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" инициируют открытие уголовного производства по факту проведения в Киеве 28 апреля марша в честь 78-летия дивизии СС "Галичина" . Нардепы подали заявление в Нацполицию.

Об этом сообщил один из инициаторов заявления, депутат Максим Бужанский, передают "Украинские новости" .

"Конечно, обратились с заявлением. Я и еще 16 моих коллег-депутатов", - сказал Бужанский и добавил, что пока от полиции нет реакции, хотя заявление было подано в четверг, 29 апреля.

По его словам, в заявлении депутаты требуют открытия уголовного производства по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности по факту разжигания межнациональной розни.

Напомним, марш националистов в честь дивизии СС "Галичина" состоялся в Киеве 28 апреля . На него пришло около ста человек. Движение в центре столицы частично перекрывалось, а националисты шли вслед за правоохранитеями.

Ранее "Страна" писала о том, что посол Германии в Украине осудила киевский марш в честь дивизии СС "Галичина" .

Также мы сообщали, что мероприятие назвал недопустимым и глава Нацпамяти Антон Дробович .