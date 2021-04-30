Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 30 апреля, объявило о введении ответных мер на санкции Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МИД РФ, только в марте под европейские ограничения попали шесть россиян.

"Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются", - заявляют в МИД РФ.

В Москве объяснили действия ЕС тем, что Брюссель хочет "любой ценой сдержать развитие нашей страны".

"Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - говорится в заявлении.

Как сообщается, российский ответ связан с введенными 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительных меры. В связи с этим решили закрыть въезд на территорию России восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС:

Иварс АБОЛИНЬШ (Ivars ABOLINS), Председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

Марис БАЛТИНЬШ (Maris BALTINS), Директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

Жак МЭР (Jacques MAIRE), Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг РАУПАХ (Jorg RAUPACH), Руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;

Давид Мария САССОЛИ (David Maria SASSOLI), Председатель Европейского парламента;

Оса СКОТТ (Asa SCOTT), Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;

Ильмар ТОМУСК (Ilmar TOMUSK), Глава Языкового департамента Эстонской Республики;

Вера ЮРОВА (Vera JOUROVA), Заместитель Председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Напомним, ранее сообщалось, что Сербия отказывается поддерживать санкции Запада против России и Китая.

Также мы писали, что у Байдена анонсируют "откровенный разговор" с Москвой из-за санкций.