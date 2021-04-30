Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент нет угрозы вторжения российских войск на территорию Украины.

Об этом Наев сказал во время интервью для "АрмияИнформ" в пятницу, 30 апреля.

"По всем направлениям вокруг государственной границы, по всей протяженности есть опасность и соответствующая угроза. Но угроза имеет определенную степень, есть непосредственная угроза, есть потенциальная угроза. Поэтому, опасность, говоря военным языком, есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не влечет за собой непосредственно угрозу вторжения на территорию Украины", - сказал Наев.

Кроме того, командующий заявил, что у командования объединенными силами ВСУ Украины есть разные планы действий, однако во всех них рассматривается только применение ВСУ, без привлечения "партнеров Украины".

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах и отводе их к месту дислокации начиная с 23 апреля.

Однако согласно данным Госпогранслужбы Россия отводит свои войска из Крыма, но не от восточной границы Украины.