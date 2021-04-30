В Конституционном суде Украины сложилась патовая ситуация. Заместитель председателя суда Сергей Головатый и уволенный Владимиром Зеленским глава КСУ Александр Тупицкий отменяют распоряжения друг друга.

Взаимоисключающие распоряжения обоих появились в распоряжении "Страны".

30 апреля Головатый подписал распоряжение о приостановке выплаты зарплаты Александру Тупицкому и Александру Касминину, ссылаясь на указ президента об отмене их назначения судьями. При этом Головатый подписался как исполняющий обязанности главы суда.

"В связи со вступлением в силу указа президента Украины от 27 марта 2021 №124/2021... временно остановить - на период с 31 марта 2021 (день, следующий за днем ​​вступления в силу указа президента... №124/2021) до решения дел по искам Касминина А.В., Тупицкого А.Н. в судебном порядке, в том числе по производству в Верховном Суде в составе Кассационного административного суда - выплату Касминину А.В., Тупицкому А.Н. вознаграждения судьи Конституционного суда Украины; остановить использование Касмининым А.В. и Тупицким А.Н. государственного имущества и служебных транспортных средств", - говорится в распоряжении Головатого.

В тот же день Тупицкий это распоряжение отменил документом "О предотвращении противоправных действий заместителем председателя Конституционного суда Головатого С.П.", подписавшись "главой суда".

"30.04.2021 года заместитель председателя Конституционного суда Украины Головатый С.П. незаконно присвоил полномочия исполняющего обязанности председателя и выдал очевидно незаконное распоряжение... Указанным распоряжением Головатый С.П. вопреки действующему законодательству временно остановил выплату Касминину А.В. и Тупицкому А.Н. вознаграждения судьи Конституционного суда Украины и остановил использования указанными судьями государственного имущества и служебных транспортных средств", - написано в распоряжении Тупицкого.

Тупицкий назвал действия своего зама противоправными и усмаотрел в них "признаки существенного дисциплинарного проступка и состава уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 344, ч. 1 ст. 353 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины".

Он распорядился приостановить действие распоряжение Головатого и начать служебную проверку в его отношении.

Интересно, что Головатый издал распоряжение, чтобы у Тупицкого и Касминина отобрали служебный транспорт и приостановили им выплату зарплат вскоре после того, как представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский обратился в суд с депутатским запросом относительно использования Тупицким и Касмининым служебных авто. Запрос, датированный 28 апреля, тоже оказался у "Страны".

Как видно из документа, Вениславский интересуется, на каких правовых основаниях Тупицкий и Касминин пользуются служебными автомобилями и получают зарплату.

Между тем распоряжение Головатого "Стране" прокомментировал адвокат судей Тупицкого и Касминина Ростислав Кравец.

"Если исходить из норм закона, то КС не должен выполнять распоряжение Головатого. Но как будет на деле, посмотрим. Я более чем уверен, что такую идею подал сам Головатый, несмотря на то, что именно он представляет Украину в Венецианской комиссии, которая недавно назвала вмешательство в работу Конституционного суда в Молдове недопустимым. Получается, что в Молдове нельзя, а у нас можно? Фактически Головатый выдает временное распоряжение. Но как это согласовывается с юридическими нормами? Никак", - сказал адвокат.

Он добавил, что по закону даже после окончания полномочий судье Конституционного суда в отставке положены и охрана, и авто.

"В апреле и Тупицкий, и Касминин получали и зарплату, и аванс, использовали автомобили. При этом их не допускали в помещение суда. УГО устно ссылалось на распоряжение Головатого, но письменных распоряжений на тот момент Головатый еще не давал. Здесь поставили вопрос ребром. Поэтому на сегодняшний день с точки зрения права история крайне печальная. Я более чем уверен, что развитие этой ситуации дирижируется извне и цель этого спектакля - земельная реформа", - высказал предположение наш собеседник.

Далее он разъяснил, почему так считает.

"Семипосольщина хочет заблокировать работу КС до начала земельной реформы, чтобы суд не отменил ее", - сообщил Кравец.

Он также предоставил официальный ответ Конституционного суда на свой адвокатский запрос относительно трудовых отношений судьи Конституционного суда Александра Касминина. В письме секретариата Конституционного суда говорится, что распоряжение о прекращении трудовых отношений с Касмининым не издавалось.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

"Страна" публиковала письмо СБУ, на основании которого президент уволил судей КСУ Тупицкого и Касминина.

Также мы писали, что в начале марта Головатый во время заседания КСУ сел на место Тупицкого, чем вызвал недовольство судей.