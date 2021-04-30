В Одесской области мужчина, которому сейчас 28 лет, более двух лет насиловал собственную падчерицу - дочь своей гражданской жены. Девочке сейчас 11 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Чтобы жертва никому не рассказывала о преступлениях, насильник запугивал ее, угрожал, что мать, узнав об их "играх", тяжело заболеет и умрет или ее привлекут к уголовной ответственности.

Согласно действующему законодательству, за содеянное в отношении малолетней девочки правонарушителю грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.

Сейчас суд первой инстанции избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование, которое проводят сотрудники следственного управления Главного управления Нацполиции региона.

Осенью "Страна" рассказывала о страшном случае в Крыму, где гражданин Украины избил и изнасиловал купающуюся в ванной падчерицу, а чтобы скрыть совершенное преступление, утопил девочку.

Также мы писали о задержании в Запорожье 23-летнего мужчины, который насиловал трехлетнюю крестницу. В суде он оправдывался тем, что проводил "журналистское расследование".