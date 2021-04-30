В Киеве правоохранители обезвредили крупную сеть наркоторговцев. В результате масштабной спецоперации, проведенной в пятницу, 30 апреля, прекращена работа четырех нарколабораторий и пяти притонов, а также задержаны 20 человек, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. Об этом сообщил начальник Главного управления столичной Нацполиции Андрей Крищенко.

"Хочу сказать, что это самые сбытчики, которые передают наркотики из рук в руки, распространяют через закладки, через сеть интернет", - сообщил Крищенко.

По его словам, открыто несколько уголовных производств, в том числе и за сбыт наркотических средств. Продолжаются следственные действия.

Во время спецоперации проведено более 20 обысков. Среди изъятых запрещенных веществ - амфетамин, наркотические таблетки, жидкие прекурсоры.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом судят банду, которая под видом полицейских пытала торговцев наркотиками .

Также мы сообщали, что в Испании задержали украинских моряков по подозрению в наркоторговле, на их судне представили 18 тонн гашиша .