В начале июня прошлого года 49-летний киевлянин организовал незаконные раскопки кургана в Николаевской области, который является государственной собственностью. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в начале июня 2020 49-летний житель Киева, обладая знаниями в области культуры и искусства, с целью обогащения организовал проведение незаконных раскопок кургана, расположенного на территории сельскохозяйственных угодий Скобелевского сельского совета Казанковского района Николаевской области, которые являются государственной собственностью и относятся к категории особо ценных земель культурного наследия", - говорится в сообщении.

Киевлянин самовольно занял земельный участок и проводил там раскопки, предварительно сговорившись с группой других людей. Ему и двум сообщникам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ряду статей, в том числе и о "Незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия", санкции которых предусматривают до пяти лет тюрьмы.

"Злоумышленник привлек к незаконной деятельности еще трех человек, которым были отведены определенные функции. Фигуранты под управлением организатора, заключили фиктивные договоры с частными фирмами по охране выбранного ими объекта и о предоставлении услуг специальной техники, с помощью которой осуществлялись незаконные раскопки.", - рассказали в полиции.

Чтобы найти ценные предметы злоумышленники выкопали котлован, во время этого они частично повредили курган, таким образом нанеся ущерб государственным интересам.

Во время расследования был проведен ряд обысков, в ходе которых были найдены вещественные доказательства. Всем трем организаторам сообщили о подозрении, двое их них объявлены в розыск. Более десяти человек, которые были исполнителями, ждут юридическую оценку своих действий.

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