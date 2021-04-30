Миграционная служба Украины помогла женщине-блогеру из Ирана, которая была похищена иностранцами.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 30 апреля.

Правоохранители выяснили, что к женщине, которая жила в Турции, обратился мужчина. По его словам, ее должны задержать правоохранители и экстрадировать в Иран за блогерство, которое якобы противоречит нормам морали страны.

Кроме того, он предложил блогеру и ее ребенку организовать поездку в Украину и оформить там миграционный статус. За организацию такой поездки женщина должна была заплатить 100 тысяч долларов.

Однако по прибытии в Украину мужчина с двумя подельниками, угрожая оружием, ограбил женщину. У нее украли 25 биткоинов, цена которых в данный момент равняется примерно 1,4 миллионам долларов.

Затем преступники попытались вывезти мать с ребенком обратно в Турцию. К счастью для потерпевших, преступников смогли задержать в аэропорту. Теперь подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества в случае если их вину докажут.

Напомним, ранее мы писали, что в США задержали украинцев, которые похитили десятки миллионов долларов из сейфов в банках Украины.

Также сообщалось, что в Киеве избили и похитили человека из-за долга за ремонт мопеда.