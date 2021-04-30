В России при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли пятеро детей и девять получили травмы. Трагедия произошла в Ставропольском крае на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь" в 16:40, сообщает ГИБДД РФ. Первоначальная информация была о шестерых погибших, но медикам удалось реанимировать одного из детей, которых посчитали умершими.

По предварительным данным, в микроавтобусе из Волгограда в Черкесск на соревнования ехала детская баскетбольная команда - 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих их взрослых.

По данным российских СМИ, все погибшие - девочки 2006/08 годов рождения (10-13 лет).

Как сообщили власти Волгограда, попавшие в ДТП баскетболисты 2006–2008 годов рождения из волгоградской школы олимпийского резерва №2.

По данным полиции, произошло столкновение трех автомобилей: одна из машин стала обгонять грузовик и задела его - тот резко затормозил и опрокинулся на дорогу, после этого произошло столкновение с ехавшей навстречу маршруткой с детьми.

Водитель КАМАЗа, врезавшегося в микроавтобус с детьми, описывает ситуацию по другому. По его словам, легковушка пошла на обгон микроавтобуса, в котором и ехала детская команда. Водитель не успел вернуться в свой ряд и столкнулся с грузовиком. Следующее, что помнит водитель КАМАЗа - он лежит в уже опрокинутой машине. Момент столкновения он не запомнил.

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