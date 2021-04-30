На знаменитой площади Нью-Йорка Таймс-сквер, что в центральной части Манхэттена, появился билборд с российской певицей Монеточкой. Его разместил интернет-сервис потокового аудио Spotify в рамках инициативы Equal, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии.

Об этом сообщается в Инстаграме сервиса.

Equal - это плейлисты по странам в Spotify, в которых представлены исполнительницы женщины. Основная задача инициативы Equal - продвижение гендерного равенства в музыке. Программа объединит под одним брендом все существующие и новые инициативы Spotify по поддержке исполнительниц и предоставит им ресурсы для творчества.

"В рамках нашей глобальной кампании Equal сегодня в центре Нью-Йорка появился билборд с фотографией Лизы Гырдымовой - российской певицы, известной под псевдонимом Монеточка", говорится в записи в соцсети.

В ней же приведен и комментарий певицы по поводу инициативы.

"Обложка первого плейлиста Equal со мной на Таймс-сквер - это такая вещь, о которой я даже не смела мечтать. Поэтому я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня всё-таки не боялась мечтать и помнила, что даже самые безумные мечты могут сбываться", - сказала Лиза.

В Spotify добавили, что очень гордятся певицей и присоединяются к ее словам, призвав девушек и женщин не бояться мечтать.

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По статистике Spotify, только 20% исполнителей в музыкальных чартах сегодня - женщины.

"Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Давайте постараемся быть честными и добрыми", - написала Монеточка в своем Инстаграме.

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К слову, Монеточка - не первый музыкант из России, чей портрет появляется на Таймс-сквер. В декабре там вывесили билборд с Петром Чайковским, который стал самым популярным русским музыкантом у слушателей Spotify за пределами России в 2020 году.

Между тем в Украине Чайковского не очень жалуют. Например, в 2016 году тогдашний министр культуры Евгений Нищук вмешался в программу концерта ко Дню независимостии приказал снять композиции Мусоргского и Чайковского.

В декабре "Страна" сообщала, что Монеточка вышла замуж за за российского саунд-продюсера Виктора Исаева.