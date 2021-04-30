Под Киевом 49-летний мужчина под воздействием изрядной дозы алкоголя изнасиловал собственную 91-летнюю бабушку. Инцидент произошел в одном из сел Броварского района Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

Об изнасиловании пожилой женщины полицейским сообщили на спецлинию 102. Приехавшие на место следователи выяснили, что подозреваемый употреблял спиртные напитки с товарищем. В процессе застолья он зашел в комнату к своей бабушке, совершил преступление и после этого продолжил выпивать с товарищем.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины. 30 апреля Броварским межрайонным судом Киевской области подозреваемому определена мера пресечения - содержание под стражей в течение 60 суток. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, в Киеве мужчина изнасиловал и ограбил девушку, заманив ее на встречу под предлогом трудоустройства.

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