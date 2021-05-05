Сегодня 24-й лунный день в созвездии Рыбы. Этот период характеризуется романтичностью и мечтательностью. Супружеские отношения наполняются особенной теплотой, звезды приветствуют флирт и любовные интриги. Также удачным день будет для интимной близости и зачатия ребенка, поскольку пробуждается сильная мужская энергия.

Среди всех знаков Зодиака астрологи выделяют тех, кто влюбляется чаще остальных. Это рожденные под знаком Овна, Близнеца, Рака, Льва и Стрельца. Этим представителям сегодня будет сложно контролировать свои эмоции по отношению к объекту любви.

Овен (21.03 - 20.04)

Если Овен влюблен, он отдает столько энергии и тепла, сколько не способен дать ни один другой знак Зодиака. Свою увлеченность он демонстрирует через страстные заигрывания и уверенные действия, а еще общительность или раздражительность. В общем, любыми способами пытается сделать первый шаг и обратить на себя внимание. При этом он не намерен долго ждать, поэтому долгих головокружительных романов с представителем этого знака не бывает.

Близнецы (21.04 - 21.05)

Эти представители воздушной стихии рациональны в выборе партнера, но очень влюбчивы. И пока они одиноки, то пытаются всеми силами найти такого же неординарного и разностороннего человека, как они сами. Лучший афродизиак для Близнеца - увлекательный спор, в котором он может померяться незаурядностью своего ума. А лучший фундамент для любовных отношений для этого знака - дружба, построенная на взаимных интересах.

Рак (22 июня - 22 июля)

Рак влюбляется быстро и точно так же быстро может разлюбить. Зато в конфетно-букетный период взаимоотношений даже характер этого знака Зодиака меняется. Он становится мягким, щедрым и невероятно добрым, а еще ласковым, отзывчивым и отчаянно романтичным. Заботы своему любимому человеку он готов дать столько, что буквально растворяется в своих чувствах, что не всегда нравится его избраннику. Если ему нанести незначительную обиду, он может охладеть и стать подозрительным. В итоге бурные страсти сходят на нет и Рак показывает отнюдь нелицеприятную сторону.

Лев (23.07 - 23.08)

Если этому знаку нравится кто-то из противоположного пола, то он моментально это дает понять. В ухаживаниях Лев напористый, к своей избраннице он относится как к драгоценности и остается ей верен. Все, что нужно делать, чтобы подпитывать его любовь - чаще хвалить и восхищаться им, заботиться и опекать. Как только он почувствует взаимность, осыплет вас подарками, кoмплимeнтaми и будет нocить нa pукax.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Этот знак обожает романтику и ухаживания. Он часто и быстро влюбляется. В любви проявляет свою огненную натуру: страстность, горячность и импульсивность. Стрельца привлекают активные и оптимистичные личности, с которыми будет интересно познавать мир и открывать его новые грани. Это постоянный искатель приключений, которому каждый день нужна пища для размышлений. Его не интересуют бесцельные отношения и он часто теряет к избраннику интерес, если не находит перспектив или общих целей.