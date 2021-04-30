Сегодня из СИЗО вышел последний обвиняемый по делу Павла Шеремета - волонтер АТО Андрей Антоненко. Его отправили под домашний арест.

Еще раньше - минувшим летом - точно так же отпустили его вероятную подельницу Юлию Кузьменко. А до этого с домашнего ареста сняли третью обвиняемую - Яну Дугарь.

Тенденция в общем-то понятная. И если она продолжится, то в перспективе все трое окажутся полностью на свободе. А дело об убийстве журналиста останется без приговора. И в лучшем случае затянется еще на несколько лет.

"Страна" разбиралась, почему и как разваливают дело о громком политическом убийстве времен Порошенко.

За что арестовали Антоненко

Андрея Антоненко задержали 12 декабря 2019 года. Вместе с ним под стражу взяли Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которым смягчили меры пресечения еще раньше.

Все трое оказались волонтерами АТО. Антоненко к тому же был автором гимна войск ССО "Тихо пришел - тихо ушел". В общем, известные в "патриотической" тусовке люди.

Андрея сперва назвали не только исполнителем, но и организатором преступления. Правда, потом последний пункт из "пидозры" убрали. В итоге основная фабула осталась такой: Антоненко и Кузьменко подложили взрывчатку, а Дугарь вела разведку и слежку за жертвой.

Мотивом всех троих назвали провокацию массовых протестов, что и вошло летом 2020 года в обвинительный акт.

Понятно, что внимание общественности к делу было колоссальным. Начиная с задержания, когда Аваков и Зеленский собрали целую конференцию, заканчивая требованиями националистов отпустить всех троих обвиняемых.

При этом на Антоненко, Кузьменко и Дугарь весьма серьезные косвенные доказательства.

Во-первых, экспертиза (МВД заказало ее не только в Украине, но и в Британии) подтвердила, что походка и фигура мужчины и женщины, которые видны во время закладки бомбы, соответствует Антоненко и Кузьменко.

Видно также, что "Риффмастер", который накануне лечил ногу и рассказывал об этом в соцсетях, заметно хромает, когда идет "на дело".

Во-вторых, Антоненко опознали по принту на кофте (такую же зафиксировали на его странице в социальных сетях).

Далее сомнений в невиновности добавила защита Антоненко.

Сначала она выдумала ему фейковое алиби: будто в ночь убийства он жарил шашлыки на даче у друга - что сам друг потом опроверг. А потом заявляла, что с Юлией Кузьменко "Риффмастер" ранее был не знаком. Хотя у них были совместные фото в соцсетях, опубликованные задолго до убийства.

По Кузьменко основной вопрос был в том, что она в ночь убийства отключила мобильный, хотя раньше никогда так не делала (да сегодня это и не принято: телефоны просто переводят в беззвучный режим).

Вкратце это вся доказательная база. Также Аваков рассказывал, что дома у Антоненко при обыске нашли мину. Правда о том, связана ли она с делом Шеремета, данных не было.

Отсутствие прямых улик или показаний против Антоненко, Кузьменко и Дугарь было проблемой номер один. Даже с учетом того, что МВД провело экспертизу походки, которая установила сходство мужчины и женщины на видео закладки бомбы с Андреем и Юлией.

А что с заказчиками?

Второй дилеммой стали заказчики, а также организаторы преступления. Которых в деле не оказалось вообще. Соответственно, повис в пустоте и мотив убийства.

На чем, конечно, и акцентировала внимание защита. Для чего вообще далеким от политики волонтерам, не замешанных ранее в криминале, понадобилось убивать известного журналиста?

На этот вопрос внятного процессуального ответа никто не давал.

Хотя в МВД пытались намекать, что в деле есть след СБУ. Арсен Аваков рассказывал, что "контора" на первых этапах следствия изъяла одну из ключевых видеокамер и не вернуло ее. О том, что Шеремета убили по заказу СБУ прямо заявлял нардеп Илья Кива.

Были и другие факты, который наталкивали на эту мысль. Еще до задержания Антоненко и его вероятных подельниц, "Страна" рассказывала о супругах Грищенко - Инне "Пуме" и Владиславе "Буче", участниках добробатов, которых еще до ареста Антоненко начали раскручивать по делу Шеремета.

Позже Аваков подтвердил, что на подозреваемых вышли, когда отрабатывали другое преступление - с участием Влада Грищенко. Он пытался взорвать фермера, и взрывное устройство было идентичным тому, что использовалось при убийстве журналиста.

Отработав контакты "Бучи", в полиции вышли на Антоненко и всех остальных. Аваков даже показал записи разговоров Грищенко и его жены, которые высказывают опасение, что их поведут по делу Шеремета.

Однако по итогу "Пума" и "Буча" из дела исчезли. Полиция это никак не пояснила. А в январе 2020 года Инна Грищенко внезапно вышла из СИЗО.

После ее освобождения юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозаписи переговоров, из которых становится ясно, что у супругов Грищенко есть кураторы в СБУ. Которые рекомендуют сидящему в тюрьме "Буче" не "колоться" и ничего не подписывать по делу Шеремета.

Впрочем, вся история с заказчиками так и осталась на уровне вопросов. Юридически ее никто не разрабатывал - как, впрочем, и другие темы, связанные с преступлениями времен Порошенко.

Но главное, что без ответа на эти вопросы дело Шеремета заходило в тупик. Который скоро материализовался окончательно - обвиняемых начали выпускать.

Операция "Освобождение"

Суд по трем обвиняемым в убийстве Павла Шеремета длится с 4 сентября. Кроме слушаний по сути дела, регулярно проходили заседания по мере пресечения.

Обычно по такой схеме: судья продлевает меру, защита ее оспаривает в апелляции. И все это - под громкую массовку националистов.

Политическое шефство над обвиняемыми взяли у Порошенко. Его политсила требовала освободить Антоненко и Кузьменко, сидевших в СИЗО (Дугарь отправили сразу под домашний арест, а летом - отпустили под личное обязательство).

Уже в августе - то есть еще до первого суда по сути дела - на домашний арест из тюрьмы вышла Юлия Кузьменко. С нее при этом сняли электронный браслет. К слову, этой весной Кузьменко баллотировалась от "Евросолидарности" в Раду от Покровска Донецкой области.

Таким образом в тюрьме оставался только "Риффмастер". Но и его сегодня выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. В камере он провел год и четыре месяца.

Дело спустят на тормозах?

То есть тенденция была понятной уже тогда - постепенное смягчение условий для всех арестованных в декабре 2019 года волонтеров из национал-патриотической тусовки.

Теперь все обвиняемые на относительной свободе. Антоненко был последний, которого держали ещё в СИЗО. Закономерный вопрос: что теперь будет с делом Шеремета?

Суд очевидно будет продолжаться. Вопрос - с какой частотой и эффективностью. По аналогичному делу Бузины он тянется уже несколько лет, а обвиняемые националисты на свободе и обласканы властью.

С Шереметом несколько иная история: раскрытие дела презентовали персонально Аваков и Зеленский, и по этому журналисту громче звучит голос международных организаций. Вероятно, только поэтому обвиняемых пытаются пока держать пусть под домашним, но арестом.

Но и такая ситуация, видимо, изменится. Ведь после выхода последнего обвиняемого из СИЗО внимание общественности к процессу снизится на несколько порядков. А это даст возможно затягивать дело на любое время.

Еще один результат - это бонус националистическому активу и порохоботам. Власти в очередной раз показали, что постоянное давление на них "активистов" приводит к предсказуемому "прогибу".

Влияние "международных экспертов"

Источник в судейских кругах связывает решение по "Риффмастеру" с давлением, которое оказывают на судейских корпус.

"Речь идет о давлении из тусовки, где находится Стерненко и его товарищи. И речь идет уже не только об угрозах расправы или травли судей, хотя и такую возможность все держат в уме, но и о так называемых "международных экспертах", которых сейчас планируют привлекать по продавливаемой Западом реформе к отбору судей. А эти «активисты» связаны с посольствами, а потому и намекают, что "международные эксперты" будут оценивать вердикты по националистам. И смотреть как себя вели судьи. Точно такая же история была и с выходом на свободу Стерненко. Это не было сделано по отмашке с Офиса президента. Просто судьи были перепуганы намеками", - говорит источник.

Еще один источник в правоохранительных органах говорит, что этот вердикт - намек Авакову.

"Решили нанести по нему удар и сейчас будут качать тему по развалу дела", - полагает источник.