В пятницу, 30 апреля, Шевченковский суд Киева освободил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Его перевели на круглосуточный домашний арест.

Во время сегодняшнего заседания суда прокурор не стал требовать продления ареста для Антоненко. Судья частично удовлетворил ходатайство защиты.

Тем временем под зданием суда собралась группа поддержки Антоненко и еще больше правоохранителей.

Напомним, Павел Шеремет погиб летом 2016 года, когда машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. При этом ни один из них своей причастности к убийству не признает.

Перед этим Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца продлил меры пресечения для обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Так, Андрей Антоненко должен был до 21 мая оставаться за решеткой, а Юлия Кузьменко - под домашним арестом. Также суд продлил срок действия личного обязательства Яне Дугарь до 21 мая 2021 года.