В мае синоптики обещают преимущественно теплую погоду, но для летней жары еще рано. Днем в среднем +18...+20.

В начале месяца, под конец майских праздников, практически во всей Украине на пару дней похолодает до +11...+14, но к 5 мая вновь потеплеет. В промежутке 16-17 апреля во многих регионах могут пройти сильные ливни.

Под конец месяца установится преимущественно солнечная погода. Потеплеет до +20...+22.

Читайте прогноз погоды на месяц в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Погода в Киеве

В целом в Киеве обещают теплый май. Минимальная дневная температура в этом месяце +12, максимальная +22.

1 мая в Киеве солнечно, днем +18.

2 мая днем +20, однако синоптики обещают грозу во второй половине дня.

Далее на пару дней похолодает до +12...+14 днем. Затем температура будет держаться на уровне примерно +18...+20 до конца месяца.

С 8 по 10 мая днем +16...+19. Временами дождь.

С 15 по 17 апреля вероятны сильные затяжные дожди без понижения температуры.

К концу месяца воздух прогреется до +22.

Погода в Киеве. Прогноз Gismeteo

Погода в Одессе

Сайт Gismeteo не обещает летнюю жару в Одессе в этом месяце.

1 и 2 мая в Одессе возможен дождь. При этом если 1 мая днем +16, то на следующий день всего +13.

На 8 и 9 мая днем обещают +14...+16. Не обойдется без дождя.

Далее синоптики обещают несколько солнечных дней и +19 днем.

Примерно с 11 апреля и до конца месяца дневная температура составит +19...+21.

Сильный дождь возможен примерно 17 апреля.

Погода в Одессе. Прогноз Gismeteo

Погода во Львове

Май во Львове начнется с грозовых дождей. Осадки обещают с 1 по 3 мая. При этом если в первые два дня месяца будет довольно тепло +18...+20, то затем на пару дней похолодает до +11...+12 днем.

На выходных 8 и 9 мая днем +14...+18, временами дождь.

В целом май во Львове будет преимущественно дождливым. Примерно 18 апреля обещают особенно сильные осадки.

Солнечна погода придет во Львов под конец месяца. Тогда же днем обещают не ниже +20.

Погода во Львове. Прогноз Gismeteo

Погода в Харькове

На майские праздники, с 1 по 3 мая, в Харькове обещают дождь. Днем +19...+21.

Далее на пару дней похолодает до +14...+15, осадки прекратятся.

На выходных, 8 и 9 мая, в Харькове возможен дождь. Днем +17...+21.

С 10 мая дневная температура будет держаться на уровне +19...+24. Временами будут идти дожди, но преимущественно без осадков.

Погода в Харькове. Прогноз Gismeteo