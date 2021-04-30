Канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, предложил ему провести российско-американский саммит на высшем уровне в Вене.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о её проведении будет достигнута соответствующая договорённость", - говорится в сообщении.

Вероятнее всего, речь идет о встрече президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов России и США, в ходе которого Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране. В ходе встречи с российским коллегой президент США хочет обсудить в том числе и ситуацию вокруг Украины.

17 апреля власти Австрии сообщили, что сочтут за честь, если встреча лидеров США и РФ пройдет в Вене.

Также "Страна" сообщала, что Байден назвал встречу с Путиным мостом, который "вернет Россию в мировое сообщество".