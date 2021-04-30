В Украине реабилитирован последний расстрелянный в Советском Союзе члена Украинской повстанческой армии (УПА) Иван Гончарук. Такое решение приняла Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий.

Об этом сообщил в соцсети сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

"Гласность. 1989 год. Харьковского 62-летнего пенсионера пять дней судили на Волыни по обвинению, за которые он уже отсидел свой срок в концлагере и был освобожден. Повстанца Ивана Гончарука расстреляли за два года до провозглашения независимости Украины", - говорится в сообщении.

По мнению автора поста, дело против Гончарука "шилось белыми нитками".

"В качестве свидетелей были привлечены дети убитых 40 лет назад советских активистов, штатных и внештатных сотрудников НКВД", - добавил Бирчак.

По его словам, свидетели по делу Гончарука, которым в 1944-1945 годах было около 10-12 лет, опознали мужчину на снимке, сделанном спустя 30 лет после окончания Второй мировой.

"Ивана Гончарука расстреляли 12 июля 1989 в Киеве. Через два месяца 8-10 сентября 1989 года в актовом зале Киевского политехнического института состоялось учредительное собрание "Народного Руха Украины за перестройку", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада приняла закон о признании участниками боевых действий тех, кто боролся за независимость Украины в XX веке, в том числе представителей УПА, ОУН и УНРА. 23 декабря 2018-го документ был подписан тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, а 28 марта 2019 года закон вступил в силу.

Также мы сообщали, что осенью 2020-го националисты без масок и дистанции провели марш УПА в Киеве в честь Дня защитника Отечества.