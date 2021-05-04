Сегодня начинается 23-й лунный день в созвездии Водолея. В эти сутки можно легко ввязаться в авантюру и попасть под чужое влияние. Некоторые знаки зодиака могут почувствовать сильное влияние на них окружения, коллектива, знакомых и друзей.

Астрологи выделяют три знака Зодиака, которые могут воспользоваться вашей слабостью и завладеть вашей энергией.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Этот знак настолько тонко сможет поработить вас и завладеть вашими эмоциями, что вы этого не сразу заметите. После общения со Скорпионами вы можете ощущать себя вымотанными и нервными, на душе становится настолько грустно, что кажется, будто кто-то лишил вас последних сил. При этом Скорпионы отличаются особой жестокостью к своей жертве - они бьют точно по больному месту и часто держат объект своего контроля на коротком поводке.

Если в вашем окружении есть Скорпионы, постарайтесь минимизировать на сегодня общение с ними.

Козерог (22.12 - 20.01)

Среди Козерогов много энергетических вампиров, которым не составит труда превратить человека в своего раба. Они любят играть, провоцируя людей на эмоции или конфликты, чтобы на их фоне выглядеть спокойными и уверенными в себе. Когда эмоции утихнут, жертва Козерога будет искать причины несдержанности и винить за несносное поведение себя, а не своего палача. Такая "подпитка" делает Козерогов невероятно сильными и меркантильными. При этом даже с близкими и родными они редко бывают до конца откровенными.

Чтобы поставить Козерога на место, сделайте так, чтобы ваши профессиональные достижения и доход были выше, чем у него.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Этот знак зодиака может молча воздействовать на людей. Рыбы - настоящие профи во всем, что касается хитрости и манипуляции. Во-первых, они не привыкли решать проблемы самостоятельно и предпочитают перекладывать все задачи на плечи тех, кто слабее их самих. Во-вторых, они способны запудрить мозг любому. И при этом обернут ситуацию в свою сторону. И в-третьих, они никогда не проигрывают, а если оказываются позади, то начинают мстить тому, кто их превзошел.

Чтобы перехитрить Рыб, научитесь деликатно отказывать им. Всегда прислушивайтесь к своей интуиции, а не к тому, в чем вас пытается убедить расчетливый представитель этого водного знака.