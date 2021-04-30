В Португалии построили самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, его длина - 516 метров. Расположен мост на севере страны над рекой Пайва недалеко от Ароука, на высоте 175 метров.

Об этом сообщает Reuters.

Строительство длилось около двух лет и обошлось в 2,3 млн евро (77 млн 139 тыс. 650 грн). Мост поддерживают стальные тросы на опорах, при этом его пол решетчатый, можно видеть все, что происходит внизу. Геопарк Ароука, над которым расположен мост, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Официальная церемония открытия пройдет 2 мая, но местные жители уже пользуются мостом. Предполагается, что он поможет оживить регион и повлиять на отток молодежи в большие города.

"Это глоток свежего воздуха для нашей земли, потому что он привлечет больше инвестиций, больше людей", - сказал гид Эмануэль.

Напомним, самый длинный мост в мире открыли в Китае, его длинна 55 километров. Он связал сразу три приморских города - Гонконг, Макао и Чжухай.

Также "Страна" сообщала, что в 2019 году в Китае открыли самый длинный двухэтажный мост через знаменитую реку Янцзы.