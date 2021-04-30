Количество погибших в Киргизии, где на границе с Таджикистаном обострился конфликт, увеличилось до 31 человека.

Об этом со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Киргизии Жалалидина Рахматуллаева сообщает "Интерфакс" в пятницу, 30 апреля.

Он рассказал, что всего за медицинской помощью обратились 154 человека. По словам чиновника, среди них есть тяжелораненые, их направили на лечение в Бишкек.

"Среди погибших есть как военнослужащие, так и мирные жители. Особо тяжелые пострадавшие переведены на лечение в Бишкек. В Баткен прибыли нейрохирурги для оказания помощи и проведения операций раненым", - добавил Рахматуллаев.

Напомним, 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Утром сообщалось, что погибли 13 человек, а 134 человека пострадали.

После перестрелки на спорном участке киргизско-таджикской границы Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры о локализации конфликта.

Позже стало известно, что Киргизия и Таджикистан договорились отвести войска от границы и четко ее обозначить. Кроме того Таджикистан запросил коридор в Ворух и подключение электроэнергии в анклаве. В скором времени таджикские пограничники должны разблокировать дорогу и покинуть территорию Киргизии.