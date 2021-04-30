Ряд лидеров мнений со ссылкой на свои источники заявили, что следующим пресс-секретарем президента станет нынешний пресс-секретарь главы ОП Андрея Ермака - Даша Заривная. Однако сама Заривная в комментарии "Стране" опровергла эту информацию.

"Эта информация не соответствует действительности", - сообщила Заривная.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что работу Мендель в целом негативно оценивает глава Офиса президента Андрей Ермак, который продвигает линию, что пресс-секретаря нужно менять. Мы сообщали, что Мендель уже в третий раз написала заявление об увольнении.

Позже в Офисе президента рассказали "Стране", что Мендель не уходит из Офиса президента. Планируется, что она станет советником главы государства по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

На должность пресс-секретаря Зеленского Юлия Мендель была назначена летом 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер", сотрудничала с The New York Times, украинским Forbes и американским Politico. "Страна" подробно писала, что еще известно о ее прошлом.