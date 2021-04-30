Министерство здравоохранения Турции разрешило использовать в стране российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутник V". Общее количество населения этих стран превышает 3,2 млрд человек", - сообщили в РФПИ.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция закупит 50 миллионов доз российского "Спутника V", которые начнут поступать в страну уже в следующем месяце. До этих пор Турция использовала вакцины против Covid-19, разработанные компаниями Sinovac Biotech Ltd, Pfizer и BioNTech.

Также мы писали о том, что в Турции договорились производить российскую вакцину "Спутник V". Компания Viscoran İlaç планирует начать выпуск "Спутника V" в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях.