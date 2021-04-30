Министр обороны Украины Андрей Таран за весь 2020 год получил 688,7 тыс. гривен зарплаты. Тем временем генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев только за апрель задекларировал 557 тыс. гривен зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций.

Так, 2 апреля Гусев получил 396 608 гривен зарплаты по основному месту работы - "Укроборонпром". Также 22 апреля он задекларировал получение еще 160 432 гривен зарплаты от того же ГК.

Напомним, в декабре прошлого года Гусев заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году.

Как известно, до назначения в "Укроборонпрома", Гусев был губернатором Херсонской области.

Тем временем, по данным Госстата, средняя зарплата украинцев в марте составила 13,6 тысячи грн. При этом в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года уровень реальной заработной платы увеличился на 9,5%, а по сравнению с февралем текущего года вырос на 6,7%.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что более 19 миллионов украинцев на сегодняшний день проживают за чертой бедности, а исследования международных организаций показали 50-процентный рост уровня бедности в Украине в 2020 году.