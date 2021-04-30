Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" увольнение Юлии Мендель с поста пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Она станет советником президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

По словам Подоляка, Юлия Мендель не уходит из ОП - она останется работать при президенте Украины, но уже в статусе советника.

"Офис Президента неизменно ищет варианты собственной трансформации, которые позволяют более эффективно использовать собственных сотрудников и постоянно доуточнять их функционалы. Юлия Мендель является, безусловно, эффективным и профессиональным сотрудником ОПУ, и потому сосредоточится теперь на эффективных и максимально открытых коммуникациях с иностранными СМИ в статусе советника. Функционал пресс-секретаря перейдёт к другому человеку после соответствующих юридических процедур и профессионального отбора", - рассказал "Стране" Подоляк.

Напомним, в пятницу стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. По данным источников, такое заявление она пишет уже третий раз и два предыдущих раза его не подписали.

Как сообщалось, Юлия Мендель заняла должность пресс-секретаря президента Зеленского 3 июля 2019 года. До назначения она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере", сотрудничает с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico. Также Мендель указывалась как координатор по связям с медиа представительства Всемирного банка в Украине.

За время своей работы на должности она неоднократно попадала в скандалы: отталкивала журналистов от президента и главы его офиса, записывала видеообращение, в котором комментировала слухи о своей беременности от Зеленского, заявляла, что всего двумя твитами спасла гривню.

Также "Страна" писала о том, как Мендель недавно заявила о существовании "украинского русского языка".