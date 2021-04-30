Министерство иностранных дел Украины спустя два дня после марша в честь дивизии СС "Галичина", который прошел в Киеве, осудило любые проявления глорификации (прославления - Ред.) войск Ваффен-СС.

Об этом сказано в комментарии представителя МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации (прославления - Ред.) войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине", - сообщили в украинском МИД.

В ведомстве напомнили, что через неделю Украина будет чествовать память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов.

"Должны заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность украинского государства и обществ", - говорится в комментарии представителя МИД Украины.

Напомним, марш националистов в честь дивизии СС "Галичина" состоялся в Киеве 28 апреля. На него пришло около ста человек.

"Страна" писала о том, в МИД России назвали марш СС "Галичина" в Киеве надругательством над памятью народов.