Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Украину 5-6 мая. Во время поездки он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в Госдепе, передает ТАСС в пятницу, 30 апреля.

Во время встречи с президентом Зеленским госсекретарь подтвердит поддержку суверенитета Украины "перед лицом агрессии РФ".

"Госсекретарь 5-6 мая встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а также представителями украинского гражданского общества", - говорится в сообщении.

По словам Блинкена, Госдеп должен "подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", что в Вашингтоне считают необходимым в связи с приписываемой там "продолжающейся агрессией России".

Напомним, ранее Блинкен заявил, что прибудет в Украину на следующей неделе.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, одной из главных тем визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину будет безопасность. Также дипломаты обсудят экономику и энергетику.

Ранее госсекретарь сказал, что для Вашингтона очень важно иметь возможность "четко и прямо говорить с президентом Путиным" и лидерами других стран, с которыми у США есть разногласия. Однако при этом, он не стал называть четкую дату вероятной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.