В Венгрии показатель вакцинации от коронавируса более 40% позволяет еще больше ослабить карантин с субботы, 1 мая. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Reuters.

По словам Виктора Орбана, с завтрашнего дня в Венгрии возобновят работу гостиницы, рестораны в помещениях, театры, кинотеатры, тренажерные залы, спортивные сооружения, бассейны, музеи, библиотеки и зоопарки. При этом большинство послаблений касаются людей, которые являются владельцами "паспортов вакцинации" или недавно переболели коронавирусом.

По данным worldometer.info, в Венгрии самый высокий совокупный показатель смертности от коронавируса на душу населения в мире, но третья волна эпидемии постепенно отступает.

Венгрия, несмотря на критику, закупала вакцины из Китая и России, которые еще не получили одобрения ЕС. Премьер заверил, что в стране достаточно вакцин, чтобы сделать прививки всем, кто зарегистрировался.

"Вакцины похожи на бронежилет. Теперь у нас есть по одному для всех, пожалуйста, приходите и надевайте, чтобы вирусу было некого атаковать", - сказал премьер в эфире государственного радио.

В течение всего 2020 года венгерская экономика переживала глубокую рецессию, и Орбан сказал, что будет настаивать на увеличении бюджета на 2022 года.

"Я думаю, что мы выйдем на уровень экономики перед пандемией быстрее, чем некоторые считают", - сказал Орбан.

Его правительство сейчас прогнозирует темпы роста в 4,3% в этом году и более 5% в 2022 году.

Ранее "Страна" писала о том, что глава МИД Венгрии вакцинировался от Covid-19 российским "Спутником V".

Также мы сообщали, что премьер Венгрии привился от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.