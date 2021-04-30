Нардепы от "Слуги народа" отозвали проект постановления об отставке министра финансов Сергея Марченко. На сегодня вопрос об увольнении всех членов правительства или отдельных его представителей во фракции не обсуждается.

Об этом со ссылкой на замглавы фракции Александра Корниенко сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Постановление об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов было инициативой отдельных представителей нашей фракции. Изучив вопрос, они отозвали проект постановления. Соответствующее заявление на имя председателя Верховной рады уже написана", - сказал Корниенко.

По данным замглавы фракции, на сегодня нет официальных предложений по замене кого-либо из членов правительства.

"Есть много слухов о том, что изменения возможны или где-то обсуждаются. Никто из чиновников не вечен. Но на сегодня предложений по замене кого-то из чиновников, которые бы набрали 226 голосов "за" - нет", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее инициированный "Голосом" проект постановления об увольнении главы Минздрава Максима Степанова набрал 150 подписей. Однако как рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардепы от монобольшинства обсудят вопрос об отставке Степанова только в мае.

Также мы писали о том, что недавно "Оппоплатформа" потребовала отправить в отставку Кабмин из-за наращивания внешнего долга.