Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и посетителей портала правительства Москвы. При этом глава государства РФ заявил, что для жителей его страны этот праздник, который отмечают 9 мая, "остается самым главным и святым".

Телеграмма с поздравлением появилась на сайте Кремля в пятницу, 30 апреля.

"Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником", - говорится в поздравительном послании.

Он также выразил уверенность в том, что в каждой российской семье всегда будут "искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма".

Напомним, в прошлом году Владимир Путин отправил поздравительные послания в честь 75-й годовщины со Дня Победы. При этом отдельных поздравлений от главы РФ удостоились украинские и грузинские граждане. При этом украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдельного поздравления не досталось так же, как и грузинскому коллеге Саломе Зурабишвили.

Также мы рассказывали, что российский президент объявил 10 выходных подряд на майские праздники.