Сегодня стало известно об увольнении Юлии Мендель - пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Ее назначили летом 2019 года после конкурса, объявленного в конце апреля - сразу после официального признания ЦИК победы Зе на выборах президента.

Мендель пришла в Офис президента из журналистики - до назначения она была главой киевского офисе The New York Times. И с Зеленским, судя по всему, ранее была не знакома. Для украинских президентов такое было впервые: обычно на столь деликатные должности с улицы не берут.

Но Юлии повезло. Хотя до своей второй годовщины она так и не доработала. Не исключено, что свою роль сыграли и скандалы, которые были связаны с пресс-секретарем Зеленского.

"Страна" разбиралась, чем запомнилась Юлия Мендель на своем посту и кто ее может заменить.

Куда уходит Мендель

О том, что Юлия покидает свой пост, первой сообщила сегодня "Страна" со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Наши собеседники говорили о двух факторах, который сыграли свою роль. Во-первых, непростой характер Мендель и ее постоянные жалобы на условия работы.

"Юлия постоянно жаловалась на небольшую зарплату, на то, что ей денег не выделяют на покупку стильной одежды из-за чего ее наряды постоянно высмеивали в СМИ. То еще на что-то. Девушка, прямо скажем, с непростым характером", - сказал источник.

Второй фактор, по его словам, негативное отношение к ней главы ОП Андрея Ермака. "Возможно это и главный фактор. Ермак критиковал ее работу постоянно и проводил линию, что пресс-секретаря нужно менять. К Мендель конечно было много вопросов чисто профессионального плана. Но, не исключено, что в данном случае играл свою роль и другой момент - Юлия пришла в Офис еще до Ермака и была альтернативным главе ОП каналом коммуникации Зеленского с общественностью. Теперь же все каналы будут замыкаться на Ермака", - говорит источник.

По нашей информации, Юлия уже дважды писала заявление об уходе, но оба раза его блокировал президент, который хорошо относится к своей спикерше. Но теперь решение принято.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил "Стране" увольнение Юлии Мендель.

По словам Подоляка, Юлия Мендель не уходит из ОП - она останется работать при президенте Украины, но уже в статусе советника по коммуникациям с иностранными СМИ.

"Офис Президента неизменно ищет варианты собственной трансформации, которые позволяют более эффективно использовать собственных сотрудников и постоянно доуточнять их функционалы. Юлия Мендель является, безусловно, эффективным и профессиональным сотрудником ОПУ, и потому сосредоточится теперь на эффективных и максимально открытых коммуникациях с иностранными СМИ в статусе советника. Функционал пресс-секретаря перейдет к другому человеку после соответствующих юридических процедур и профессионального отбора", - заявил "Стране" Подоляк.

Ряд источников заявили, что следующем пресс-секретарем президента, после увольнения Мендель, станет нынешний пресс-секретарь главы ОП Андрея Ермака — Дарья Заривная.

Однако сама Заривная в комментарии "Стране" опровергла это. "Эта информация не соответствует действительности", - сказала она.

Дарья до работы у Ермака была шеф-редактором издания l'officiel Online, основательницей нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector.

"Беременность" и гражданская война. Чем запомнилась Юлия Мендель

Юлия Мендель занимает должность пресс-секретаря президента с июля 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интере", сотрудничала с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico.

За время работы на президента она несколько раз попадала в скандалы. Например, когда оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому и тогдашнему главе Офиса президента Андрею Богдану.

Инцидент произошел во время форума YES, который проходил в Киеве.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019

Сама Юлия Мендель заявила, что не толкала, а остановила Андрушко, который вел себя нецивилизованно.

"Хотим цивилизованного поведения – давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки" - пояснила пресс-секретарь.

После этого пресс-секретаря главы государства обвинили в непрофессионализме и даже потребовали ее увольнения. А в Нацсоюзе журналистов осудили ее поведение.

"Я не держусь за должность, потому что я уверена, что всегда найду работу", - сказала в связи с этим Юлия Мендель.

Также она заявила, что после инцидента подверглась травле и харрасменту: "Когда мы говорим о вопросах свободы слова, надо понимать, где заканчивается дискуссия и начинается травля... Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрасмента".

Еще одна, довольно странная история с Мендель, произошла в прошлом году.

В Сети пошли слухи о беременности пресс-секретаря от самого президента Владимира Зеленского. Их запустили порохоботы, которые начали говорить, что Юлия - якобы любовница главы государства.

Как "доказательство" публиковалась вот эта фотография из Офиса президента, сделанная во время подготовки одного из интервью Зеленского.

Фейк был достаточно явный, но Мендель зачем-то решила на него прореагировать. Она записала видеообращение, где опровергла домыслы о беременности от Зе. При этом одежду выбрала достаточно двусмысленную для такого случая.

В целом от Юлии было много достаточно неоднозначных поступков. Так, Сеть рассмешили довольно нелепого вида мишки-брауни, фото которых опубликовала Мендель у себя в Инстаграм. После волны реакций, она удалила фото.

Также был целый каскад недавних скандалов.

В одном из Facebook-комментариев она опубликовала хештег #NoCivilWar in Ukraine. То есть - "нет гражданской войне в Украине".

Хотя на самом деле имелось в виду, что Мендель против формулировки "гражданская война", которую часто используют относительно Донбасса.

Неоднозначную реакцию вызвало появление Мендель на телеканале "Дом", где она стала вести передачу "Взгляд с Банковой" о достижениях Офиса президента. Программа шла на русском, текст был явно написан заранее, но тем не менее у Юлии в речи оказалось много ошибок.

Обсуждали и высказывание Юлии Мендель в эфире "Дома", когда она заявила о существовании "украинского русского языка". Националисты ее раскритиковали. При этом на Банковой - не защитили, и, как это уже было принято - назвали ее слова частным мнением.

Последняя история с Юлией Мендель это очки, которые пресс-секретарь, в нарушение протокола повесила на декольте. Это случилось во время визита Зе в Париж. Тему громко обсуждали в соцсетях.

"Не выдержала девочка хейта". Реакция соцсетей

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский предположил, что сменить Мендель может Найем.

"Очевидно же, что новым пресс-секретарем Зеленского должен стать Мустафа Найем" - написал он.

Увольнение пресс-секретаря президента обсуждают в соцсети.

"Пишут, что Мендель уже в третий раз пишет заяву. Но на это раз вроде все серьезно.

Не выдержала девочка хейта. Надеюсь, следующим прессером станет зрелый, состоявшийся человек" - написала блогер Алена Яхно.

"У Макиавелли новый правитель был хуже старого. В Украине каждый новый чиновник хуже предыдущего. Уже вздрагиваю, представляя, кого они назначат на место Мендель.

И, знаете, в увольнении Мендель в целом есть что-то глубоко неправильное. Это, примерно, как если бы Порошенко взял и уволил "женщину третьего тысячелетия" или Иру Геращенко. Какой вообще смысл у этой власти без Мендель?" - задается вопросом журналист Вячеслав Чечило.