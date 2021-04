Сегодня стало известно об увольнении Юлии Мендель - пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Ее назначили летом 2019 года после конкурса, объявленного в конце апреля - сразу после официального признания ЦИК победы Зе на выборах президента.

Мендель пришла в Офис президента из журналистики - до назначения она была главой киевского офисе The New York Times. И с Зеленским, судя по всему, ранее была не знакома. Для украинских президентов такое было впервые: обычно на столь деликатные должности с улицы не берут.

Но Юлии повезло. Хотя до своей второй годовщины она так и не доработала. Не исключено, что свою роль сыграли и скандалы, которые были связаны с пресс-секретарем Зеленского.

"Страна" разбиралась, чем запомнилась Юлия Мендель на своем посту и кто ее может заменить.

О том, что Юлия покидает свой пост, первой сообщила сегодня "Страна" со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Наши собеседники говорили о двух факторах, который сыграли свою роль. Во-первых, непростой характер Мендель и ее постоянные жалобы на условия работы.

"Юлия постоянно жаловалась на небольшую зарплату, на то, что ей денег не выделяют на покупку стильной одежды из-за чего ее наряды постоянно высмеивали в СМИ. То еще на что-то. Девушка, прямо скажем, с непростым характером", - сказал источник.

Второй фактор, по его словам, негативное отношение к ней главы ОП Андрея Ермака. "Возможно это и главный фактор. Ермак критиковал ее работу постоянно и проводил линию, что пресс-секретаря нужно менять. К Мендель конечно было много вопросов чисто профессионального плана. Но, не исключено, что в данном случае играл свою роль и другой момент - Юлия пришла в Офис еще до Ермака и была альтернативным главе ОП каналом коммуникации Зеленского с общественностью. Теперь же все каналы будут замыкаться на Ермака", - говорит источник.

По нашей информации, Юлия уже дважды писала заявление об уходе, но оба раза его блокировал президент, который хорошо относится к своей спикерше. Но теперь решение принято.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил "Стране" увольнение Юлии Мендель.

По словам Подоляка, Юлия Мендель не уходит из ОП - она останется работать при президенте Украины, но уже в статусе советника по коммуникациям с иностранными СМИ.

"Офис Президента неизменно ищет варианты собственной трансформации, которые позволяют более эффективно использовать собственных сотрудников и постоянно доуточнять их функционалы. Юлия Мендель является, безусловно, эффективным и профессиональным сотрудником ОПУ, и потому сосредоточится теперь на эффективных и максимально открытых коммуникациях с иностранными СМИ в статусе советника. Функционал пресс-секретаря перейдет к другому человеку после соответствующих юридических процедур и профессионального отбора", - заявил "Стране" Подоляк.

Ряд источников заявили, что следующем пресс-секретарем президента, после увольнения Мендель, станет нынешний пресс-секретарь главы ОП Андрея Ермака — Дарья Заривная.

Однако сама Заривная в комментарии "Стране" опровергла это. "Эта информация не соответствует действительности", - сказала она.

Дарья до работы у Ермака была шеф-редактором издания l'officiel Online, основательницей нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector.

Юлия Мендель занимает должность пресс-секретаря президента с июля 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интере", сотрудничала с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico.

За время работы на президента она несколько раз попадала в скандалы. Например, когда оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому и тогдашнему главе Офиса президента Андрею Богдану.

Инцидент произошел во время форума YES, который проходил в Киеве.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe