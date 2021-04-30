В четверг, 29 апреля, в Тернопольской области сотрудники коммунальной службы обнаружили на Борщевской свалке тело новорожденного мальчика, завернутое в одеяло. Правоохранители пытаются найти женщину, которая его родила.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

По предварительным данным ребенок был доношенным, весил около четырех килограмм. Сотрудники полиции обратились к жителям Борщевского района, а также жителям Черновицкой и Хмельницкой областей, которые граничат с населенным пунктом, с просьбой помочь найти женщину, которая его родила и выбросила.

В случае, если кому-либо известно, что женщина в одной из этих областей была на последних месяцах беременности, сейчас находится в послеродовом состоянии, а младенец отсутствует, правоохранители просят сообщить в полицию.

"В приемной родильного отделения городской больницы №2 в Тернополе с 2010 года обустроено "Окно жизни". Матери, которые оказались в сложных жизненных условиях, могут принести и анонимно передать младенцев. За двое последних суток в "окне жизни" оставили трех новорожденных - мальчика и двойняшек", - напомнили в полиции.

Напомним, в Херсонской области тело младенца обнаружили в уличном туалете. Женщина, которая его родила, даже не подозревала о своей беременности.

Также сообщалось, что в Харьковской области женщина бросила младенца в яму туалета на вокзале. Ребенок выжил, а его матери грозит до трех лет тюрьмы.