В Кремле считают, что решение посольства США в Москве перестать выдавать американские визы ничего не поменяет, потому что последнее время их и так было очень сложно получить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-конференции, пишет ТАСС в пятницу, 30 апреля.

"Практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы практически невозможно было получить. Поэтому в этом плане ничего не меняется", - сказал Песков.

В то же время он считает, что нужно обратить внимание на изначальную причину напряженности в отношениях между государствами. При этом, учитывая предвыборную риторику американского президента Джо Байдена, Кремль ожидал, что взаимоотношения США и РФ будут лучше. На данный момент Песков отрицает даже возможность встречи Путина и Байдена во время летнего саммита НАТО.

"Если отматывать этот клубок недружественных шагов в обратную сторону, то очевидным становится то, что предтеча всего этого - это недружественные действия Соединенных Штатов Америки", - заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, 15 апреля Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В ответ Кремль предпринял ряд действий, одним из которых был запрет россиянам работать в диппердставительствах США.

После этого посольство США в Москве заявило, что с 12 мая сократит количество предлагаемых консульских услуг, в частности выдачу американских виз. Также гражданам США, которые находятся на территории России с заканчивающейся визой рекомендовали покинуть страну до 15 июня.