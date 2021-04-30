В Словакии стоимость двух необходимых для вакцинации от коронавируса доз российского препарата "Спутник V" составляет 19,9 долларов (около 550 гривен за две дозы или 275 за одну - Ред.).

Об этом свидетельствуют данные в контракте на покупку российской вакцины, который обнародовал Минздрав Словакии.

Кроме того, в документе указано, что Россия должна поставить Словакии два миллиона доз вакцины - по миллиону доз каждого компонента препарата.

Напомним, что недавно в Словакии заподозрили, что российская вакцина "Спутник V", полученная в рамках контракта, не идентична тому препарату, который получил одобрение авторитетного журнала The Lancet.

Также мы писали о том, что в Венгрии "Спутник V" признали самой безопасной вакциной. По данным венгерского Кабмина, российские препарат демонстрирует наилучшие показатели в плане безопасности (в 7-32 раза меньше случаев смерти) и эффективности (в 2-7 раз меньше заражений SARS-CoV-2). Так, на 100 тысяч привитых российским препаратом приходится 95 заболевших Covid-19 и один случай смерти.