Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил о серьезной обеспокоенности в связи с увольнением Андрея Коболева с должности главы "НАК Нафтогаз" и почти всего наблюдательного совета компании.

Об этом он сказал в ходе брифинге в Брюсселе, сообщает TACC в пятницу, 30 апреля.

"Еврокомиссия глубоко озабочена последним развитием событий вокруг "Нафтогаза", и мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления", - сказал Стано, добавив, что в ближайшем времени ЕС выступит "с более широкой реакцией в форме заявления".

По словам Стано, Евросоюз находится в постоянном контакте с украинскими партнерами и уже проинформировал их о своей реакции на ситуацию в компании.

"Мы поддерживаем усилия по проведению реформ на Украине значительным объемом ресурсов, предоставляем большую помощь, мы ищем возможности решения всех проблем. Украина уже добилась значительных успехов в реформировании системы корпоративного управления, которая является очень важным элементом (программы реформ - Ред.)", - сказал представитель Еврокомиссии.

Напомним, Коболева уволили 28 апреля. Возглавил "Нафтогаз" Юрий Витренко. Он приступит к своим обязанностям накануне.

Между тем, в Госдепе США и в странах "Большой семерки" (G7) негативно отреагировали на увольнение Андрея Коболева с должности главы "НАК Нафтогаз". Там заявили о "нарушении принципа корпоративного управления" и политическом вмешательстве.

Также мы рассказывали, что в "Нафтогазе" увольнение Коболева назвали "возвращением к ручному управлению" госкомпаниями.