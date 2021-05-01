1 мая в Украине отмечают День труда, который еще называют Первомаем. Это официальный выходной день в календаре. Раньше отдыхали два дня 1 и 2 мая, но со временем оставили только один день, а название праздника изменили. Вместо Дня солидарности трудящихся теперь отмечают День труда.

Собрали открытки и картинки к дате, а также напоминаем историю праздника.

Открытки и картинки

История праздника

День солидарности решили отмечать после демонстрации рабочих в Чикаго. Они требовали улучшить условия труда и ввести 8-часовой день. Демонстрация завершилась ожесточенными стычками с полицией.

После этого в Европе решили проводить демонстрации каждое 1 мая в знак международной солидарности трудящихся. Название у Первомая менялось. Он назывался Праздником международной солидарности пролетариата, Боевым праздником международного пролетариата, Днем всемирного праздника трудящихся. Демонстрации сопровождались идеологическими лозунгами и выступлениями, но со временем это ушло в прошлое.

1 мая в Украине

Институт нацпамяти предлагал отменить выходной 1 мая. Тогдашний глава Института Владимир Вятрович заявил, что на государственном уровне должны отмечать только те праздники, которые посвящены переломными и чрезвычайно важным для Украины событиям, таких как День независимости и День Конституции, "а не какие-то праздники, которые остались в наследство от советского прошлого".

Эту идею поддержали частично. В 2017 году праздник переименовали в День труда, убрав из него всю "соль" - упоминание о защите прав трудящихся. Поэтому теперешний День труда выглядит безлико и не совсем понятно, что он вообще означает.

Также отменили выходной 2 мая. Однако 1 мая все-таки оставили в календаре государственных праздников.

Демонстрации в Первомай уже не проводятся и большинство людей воспринимают праздник как дополнительный выходной, когда можно отдохнуть на природе или заняться огородом.