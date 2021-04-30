Одной из главных тем визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, который состоится на следующей неделе, будет безопасность.

Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания.

У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса президента. То есть почва очень хорошо подготовлена... У нас будет предметный разговор с государственным секретарем", - сказал Кулеба.

Отвечая на вопрос, какие шаги готовятся по форматам взаимодействия Украина-США в сфере безопасности, Кулеба сказал: "Мы над этим работаем".

Напомним, ранее Блинкен заявил, что прибудет в Украину на следующей неделе.

Перед этим госсекретарь сказал, что для Вашингтона очень важно иметь возможность "четко и прямо говорить с президентом Путиным" и лидерами других стран, с которыми у США есть разногласия. Однако при этом, он не стал называть четкую дату вероятной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.