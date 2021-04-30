Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение.

Об этом сообщают источники "Страны" в Офисе президента.

Источник при этом уточнил, что пишет она заявление уже третий раз (два прошлых раза его не подписали).

По словам источника, у Мендель много претензий по условиям работы, "да и характер у нее, мягко говоря, не простой".

В свою очередь, ее работу в целом негативно оценивает глава Офиса президента Андрей Ермак, который продвигает линию, что пресс-секретаря нужно менять. Правда, при этом к Мендель хорошо относится лично президент Зеленский, что и удерживало ее в прошлые разы от увольнения.

"Но в этот раз вроде она уже на самом деле настроена уходить, да и в Офисе не особо хотят ее удерживать. Более того, уже начинают искать замену. Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским", - сказал источник.

Отметим, что Юлия Мендель заняла должность пресс-секретаря президента Зеленского 3 июля 2019 года. До назначения она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере", сотрудничает с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico. Также Мендель указывалась как координатор по связям с медиа представительства Всемирного банка в Украине.

За время своей работы на должности она неоднократно попадала в скандалы: отталкивала журналистов от президента и главы его офиса, записывала видеообращение, в котором комментировала слухи о своей беременности от Зеленского, заявляла, что всего двумя твитами спасла гривню.

Также "Страна" писала о том, как Мендель недавно заявила о существовании "украинского русского языка".