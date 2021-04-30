На период пасхальных выходных, 1, 2 и 3 мая, команда "Першого Незалежного" проведет эфир, посвященный празднованию Пасхи.

В субботу, 1 мая, на "Першому Незалежному" стартует Международный медиапроект "Люди", в котором ведущие телеканала с гостями студии будут обсуждать особенности подготовки к празднику Светлой Пасхи и важность прошедшего Великого поста для каждого христианина. Программа будет транслироваться с 13:00 до 15:00.

Гостями марафона станут: продюсер и политический обозреватель Юрий Молчанов, радиожурналист, музыкант Сева Новгородцев, писатель Ян Таксюр.

В рамках программы будет показано Схождение Благодатного огня в Иерусалиме, которое происходит ежегодно накануне Пасхи, в Великую субботу. Вместе с гостями эфира ведущие расскажут о феномене Благодатного огня и его многовековой истории.

Ожидается, что делегация Украинской православной церкви доставит Благодатный огонь в аэропорт "Борисполь", откуда он "разлетится" по всем уголкам нашей страны.

Программа праздничного эфира:

с 15:20 стартует Большой Пасхальный марафон.

с 23:00 будет транслироваться полунощница из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры и Зимненского Святогорского Успенского монастыря.

в 00:00 в монастырях начнется Пасхальная утреня, а затем состоится праздничная Литургия. Зрители смогут встретить Великое Христово Воскресение в своих домах в любом уголке страны.

в 7:00 2 мая на "Першому Незалежному" пройдет ежегодный масштабный марафон "Пасха. Мы - люди".

8:00 в студии телезрителей встретят журналисты Вячеслав Пиховшек и Томара Горецкая со спецпроектом "Христос Воскресе! Пасха 2021". Журналисты вместе с религиоведами и священнослужителями покажут утро Великого праздника Воскресения Христова.

10:00 на "Першому Незалежному" продолжится масштабный марафон "Пасха. Мы - люди". Его гостями станут: продюсер и политический обозреватель Юрий Молчанов, радиожурналист, музыкант Сева Новгородцев, общественный деятель, рок-музыкант Олег Карамазов.

После марафона телезрителей ожидает эфир, в котором журналисты покажут, как в Украине отмечали Светлую Пасху Христову.

3 мая - Светлый Понедельник. В этот день на "Першому Незалежному" продолжат рассказывать о чуде Воскресения Христова.

Интернет-трансляцию можно посмотреть на Ютуб-канале.

Ранее мы рассказывали, что об истории, духовном смысле праздника и что нельзя делать на Пасху.

Также сообщали, что правительство призвало украинцев провести майские праздники и Пасху дома из-за коронавируса.