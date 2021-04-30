В пятницу, 30 апреля, Киргизия и Таджикистан договорились отвести все войска от границы, где в последние дни обострился конфликт.

Об этом со ссылкой на главу Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева сообщает Кaktus.media.

Представители Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и достигли договоренности об отводе войск.

"Сегодня решили отвести все войска назад от линии госграниц, мы - в Баткен, и они подальше. В ближайшие несколько дней мы обязательно решим проблемы госграниц, проведем демаркацию (определение границ знаками - Ред.) и делимитацию (нанесение границ в карту - Ред.), сразу же установим проволоку", - сказал Ташиев.

Кроме того, по его информации, Таджикистан запросил коридор в Ворух и подключение электроэнергии в анклаве. В скором времени таджикские пограничники должны разблокировать дорогу и покинуть территорию Киргизии.

"Также обещаю, что все сожженные дома будут восстановлены с помощью государства или таджикской стороны. Я вам обещаю, что ни один метр стратегически важных земель я не отдам. Но имейте в виду, что без обмена земель демаркации не будет", - заявил Ташиев.

Напомним, в четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран началась перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. В результате 13 человек погибли, 134 человека были ранены.

Также мы писали о том, главу сельсовета киргизского села Интернационал взяли в заложники граждане Таджикистана. Также в Киргизии сообщили, что таджикские силовики напали на село Кызыл-Бел в Баткенском районе.