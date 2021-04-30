В Москве все еще нет конкретной информации о возможной встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая, по словам последнего может пройти в Ватикане.

Об этом пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил во время пресс-конференции, пишет "Интерфакс" в пятницу, 30 апреля.

"В рабочем или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то конкретные предложения. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему", - ответил Песков на вопрос, как относится Кремль к идее проведения встречи в Ватикане.

По словам пресс-секретаря Путина, перед переговорами государственных лидеров принято в начале обменяться идеями и сформулировать позиции. Кремль, в свою очередь, ждет предложений.

"Дело в том, что, возможно, действительно, президент Зеленский принимает самоличное решение, быстро формулирует, но все-таки у нас есть тоже определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным текущим позициям. И, конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно", - цитирует Пескова "РИА Новости".

Кроме того, пресс-секретарь ответил на вопрос о возможных контактах между Украиной и Россией на уровне Офисов президентов, между главой ОП Украины Андреем Ермаком и замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Песков напомнил, что Зеленский говорил о том, что собирается дать поручения своему Офису связаться с российской администрацией.

"Эта связь осуществляется по каналам Ермак-Козак", - резюмировал Песков.

Напомним, 20 апреля Зеленский в видеообращении предложил встретиться Путину в любой точке "украинского Донбасса, где идет война". В ответ президент РФ заявил, что Зеленского готовы принять в Москве.

Позже Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с президентом РФ. В свою очередь Святой престол готов принять государственных лидеров, если запросы поступят с обеих сторон.

"Страна" подробно разбиралась, почему уже месяц идут переговоры о контакте Путина и Зеленского, которые не приводят ни к каким результатам.